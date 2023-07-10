Toyota приостановила работу трех заводов на юго-западе Японии из-за ливней

Речь идет о заводах Канда, Кокура и Маята

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Японский автоконцерн Toyota Motor принял решение приостановить работу трех своих предприятий, расположенных на юго-западном японском острове Кюсю. Об этом в понедельник объявила японская компания.

Отмечается, что речь идет о заводах Канда, Кокура и Маята. В то же время подчеркивается, что они должны возобновить работу уже во вторник.

Также о приостановке работы одного предприятия на Кюсю на день объявил концерн Daihatsu.

По последним данным, по крайней мере один человек погиб, еще один числится пропавшим без вести на юго-западе Японии, где продолжаются мощные ливневые дожди. По данным властей, еще с тремя местными жителями не могут выйти на связь, двое получили травмы средней тяжести. Более 200 тыс. человек на юго-западе страны получили рекомендации об эвакуации из-за разлива рек и схода оползней - в префектурах Фукуока и Оита метеорологическое управление Японии ввело максимальный пятый уровень предупреждения об опасности.

Как отмечают японские метеорологи, в некоторых районах в префектурах Оита, Сага и Фукуока интенсивность выпадения осадков составляла от 55 мм до 92 мм в час. Как ожидается, сильные дожди продолжат идти в указанном регионе до 11 июля.