CNBC: Индия к 2075 году станет второй крупнейшей экономикой мира после КНР

Аналитики Goldman Sachs отметили, что развитие экономики страны будет во многом обусловлено активным ростом населения и рабочей силы

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Валовый внутренний продукт (ВВП) Индии достигнет $52,5 трлн к 2075 году, в результате республика займет второе место по величине этого показателя. Об этом в понедельник сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на данные инвестиционного банка Goldman Sachs.

Как отмечает телеканал, к 2075 году Индия, которая на данный момент является пятой экономикой мира, "займет второе место после Китая, обогнав США, Японию и экономику еврозоны". При этом ВВП КНР составит $57 трлн, Индии - $52,5 трлн, США - $51,5 трлн, еврозоны - $30,3 трлн, Японии - $7,5 трлн.

Аналитики Goldman Sachs добавляют, что развитие экономики Индии будет во многом обусловлено активным ростом населения и рабочей силы. "В ближайшие два десятилетия коэффициент зависимости [экономически неактивного населения страны от активного] в Индии будет одним из самых низких", - указал эксперт Goldman Sachs Сантану Сенгупта. Это означает, что в стране будет "гораздо больше граждан трудоспособного возраста, чем детей и пожилых людей", поэтому нагрузка по содержанию наименее защищенных слоев населения не будет обременительной для экономики.

Кроме того, положительное влияние на динамику индийского ВВП окажут технологический прогресс, а также увеличение объема капиталовложений и растущая производительность труда. Эксперты полагают, что в ближайшие 20 лет Индия "сможет нарастить производственные мощности, увеличить долю услуг в экономике, развить инфраструктуру и создать больше рабочих мест".

В то же время "снижение уровня занятости в республике, которое наблюдалось на протяжении последних 15 лет", может негативно сказаться на развитии экономики Индии. Всего 20% женщин трудоспособного возраста в республике сейчас работают, указывают эксперты Goldman Sachs.

ВВП Индии в первом квартале 2023 года вырос на 6,1% по сравнению с годом ранее, указывает CNBC. Как ожидается, рост экономики страны в этом году составит 7,2%.