10 июля, 09:45

Лукашенко заявил, что окно возможностей для роста экспорта в РФ будет открыто не всегда

Белорусский президент указал на важность соблюдения производственной дисциплины на всех предприятиях республики

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Окно возможностей для наращивания экспорта белорусской продукции в Россию будет открыто не всегда, предприятиям республики необходимо его активно использовать и увеличивать объемы выпуска. Об этом в ходе посещения предприятия "Могилевлифтмаш" заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Шанс. Окно возможностей открыто. Так всегда не будет", - приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что в настоящее время в России в рамках реализации программ импортозамещения есть большой спрос на продукцию белорусских предприятий, и не только в высокотехнологичных отраслях, таких как микроэлектроника. По словам белорусского президента, в РФ нужны и белорусские лифты, и автобусы.

При этом Лукашенко указал на важность соблюдения производственной дисциплины на всех белорусских предприятиях. "Отсутствие дисциплины - это провал. Провал - это война. Все начинается с экономики", - подчеркнул он.

В конце декабря 2022 года по итогам переговоров с Лукашенко президент России Владимир Путин отмечал, что с уходом с российского рынка западных компаний "для Белоруссии, для белорусских производителей открываются окна возможностей, и белорусские товары очень хорошо идут на российском рынке". Путин указывал, что спектр этих товаров крайне широк - "[начиная] от сельхозтоваров, мебели и промышленного производства, сельхозмашиностроения, транспортного машиностроения, "Белазы" востребованы очень". При этом российский президент подчеркивал, что при таком большом объеме сотрудничества множество вопросов требует постоянного административного сопровождения на высоком или высшем уровне. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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