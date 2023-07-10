Лукашенко заявил, что окно возможностей для роста экспорта в РФ будет открыто не всегда

Белорусский президент указал на важность соблюдения производственной дисциплины на всех предприятиях республики

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Окно возможностей для наращивания экспорта белорусской продукции в Россию будет открыто не всегда, предприятиям республики необходимо его активно использовать и увеличивать объемы выпуска. Об этом в ходе посещения предприятия "Могилевлифтмаш" заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Шанс. Окно возможностей открыто. Так всегда не будет", - приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что в настоящее время в России в рамках реализации программ импортозамещения есть большой спрос на продукцию белорусских предприятий, и не только в высокотехнологичных отраслях, таких как микроэлектроника. По словам белорусского президента, в РФ нужны и белорусские лифты, и автобусы.

При этом Лукашенко указал на важность соблюдения производственной дисциплины на всех белорусских предприятиях. "Отсутствие дисциплины - это провал. Провал - это война. Все начинается с экономики", - подчеркнул он.

В конце декабря 2022 года по итогам переговоров с Лукашенко президент России Владимир Путин отмечал, что с уходом с российского рынка западных компаний "для Белоруссии, для белорусских производителей открываются окна возможностей, и белорусские товары очень хорошо идут на российском рынке". Путин указывал, что спектр этих товаров крайне широк - "[начиная] от сельхозтоваров, мебели и промышленного производства, сельхозмашиностроения, транспортного машиностроения, "Белазы" востребованы очень". При этом российский президент подчеркивал, что при таком большом объеме сотрудничества множество вопросов требует постоянного административного сопровождения на высоком или высшем уровне.