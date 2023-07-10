Ростех сообщил о готовности дальше наращивать объемы производства вооружения для МО РФ

По словам генерального директора госкорпорации Владимира Артякова, все будет зависеть от заказов Минобороны

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" готова дальше наращивать объемы производства вооружения для поставок их Минобороны России в зависимости от задач. Об этом заявил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы готовы и дальше наращивать объемы. Все будет зависеть от того, что нам будет заказывать министерство обороны", - сказал он.

Ростех с опережением выполняет ГОЗ в части поставок бронетехники и артиллерии.

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