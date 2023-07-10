Застройщики в 2023 году получили в три раза меньше предостережений от Москомстройинвеста

Основные замечания касались сроков строительства проектов и порядка размещения сведений в единой информационной системе жилищного строительства

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты Москомстройинвеста вынесли 211 предостережений застройщикам за шесть месяцев 2023 года в рамках контрольно-надзорных мероприятий, это почти на 30% меньше, чем за первое полугодие 2022 года. Такая мера воздействия является профилактической и направлена на недопущение нарушений застройщиками, сообщила в понедельник председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Профилактическая работа ведомства направлена на снижение количества ошибок инвесторами. Так, за первое полугодие было вынесено на 82 предостережения меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Это свидетельствует как раз об эффективности этого вида работы", - отметила Пятова, чьи слова приводит пресс-служба контрольного ведомства.

Она уточнила, что основные замечания специалистов комитета в поданной застройщиками документации касались сроков строительства проектов, порядка размещения сведений в единой информационной системе жилищного строительства, в том числе в проектных декларациях и предоставлении ежеквартальной отчетности.

"Все контрольно-надзорные функции Москомстройинвеста нацелены на выполнение поставленной мэром Москвы задачи - минимизировать потенциальные риски для дольщиков. В целях повышения качества работы девелоперов комитетом регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные на сокращение числа совершаемых застройщиками нарушений обязательных требований", - добавила Пятова.

Как отметили в пресс-службе, контрольно-надзорная деятельность комитета направлена на соблюдение интересов дольщиков. Специалисты анализируют информацию, публикуемую инвесторами в проектных декларациях, ежеквартальной отчетности, сведения в информационно-аналитических системах, ведут работу с банками и правоохранительными органами. Сложные и проблемные вопросы выносятся на совещания по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов строительства с участием городских структур правительства Москвы.