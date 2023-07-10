"Почта России" и РЖД запустили ускоренные перевозки в почтово-багажных вагонах из Китая

Каждый месяц с помощью нового сервиса будет осуществляться перевозка свыше 2,2 млн почтовых отправлений или более 600 тонн груза

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "Почта России" и РЖД провели тестовый запуск трансграничного сервиса по ускоренной перевозке почтовых отправлений в почтово-багажных вагонах из Китая в Россию, сообщили в пресс-службе "Почты". Каждый месяц с помощью нового сервиса - первого в стране - будет осуществляться перевозка свыше 2,2 млн почтовых отправлений или более 600 тонн груза.

"10 июля "Почта России" и РЖД успешно провели тестовый запуск прямого трансграничного сервиса по ускоренной перевозке почтовых отправлений и грузов электронной коммерции в почтово-багажных вагонах из Китая в Россию", - сообщили пресс-служба почтовой компании. Это первый подобный сервис в стране, он может быть актуален для клиентов из высокотехнологичных отраслей, а также для сферы трансграничной интернет-торговли, добавили там.

Сервис также удобен для жителей Сибири и Дальнего Востока - скорость доставки отправлений из Китая для них сократится на 5-10 дней. "Почта" отмечает, что он станет альтернативой автомобильным и авиационным грузоперевозкам по скорости доставки и стоимости.

Запуск экспресс-перевозок из Китая в почтово-багажных вагонах - это новый формат сотрудничества "Почты" и РЖД, пояснил гендиректор почтового оператора Михаил Волков. "Уверен, у этого проекта большое будущее, и его география будет расширяться", - отметил топ-менеджер, чьи слова также привели в пресс-службе компании.