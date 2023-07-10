В Подмосковье построят завод по переработке морепродуктов

Застройщик инвестирует в проект 300 млн рублей, на предприятии создадут свыше 100 рабочих мест

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Строительство завода по переработке морепродуктов началось в Сергиево-Посадском округе Московской области, проект направлен на развитие импортозамещения. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"В селе Сватково Сергиево-Посадского городского округа началось строительство завода по переработке морепродуктов компании "Морепак-М8" в рамках программы импортозамещения. Министерством жилищной политики Московской области выдано соответствующее разрешение. Застройщик инвестирует в проект 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

На первом этапе строительства планируется возвести производственное здание по переработке кальмаров и изготовлению сушеных морепродуктов площадью 1,5 тыс. кв. м. На предприятии полного цикла будет установлено отечественное оборудование, разработанное по заказу компании. Реализация проекта позволит увеличить объем выпускаемой продукции с 40 до 500 тонн в месяц. Первая очередь будет запущена в 2024 году, на предприятии создадут свыше 100 рабочих мест.