Компании из новых регионов смогут получить статус МСП в упрощенном порядке

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому небольшие компании из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут получить статус малого и среднего предпринимательства (МСП) в упрощенном порядке. Соответствующий документ опубликован.

До 10 июня 2024 года предприятия из новых регионов будут включать в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по особому регламенту. Речь идет о компаниях, которые действовали на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на день их принятия в состав России.

Согласно закону, если такие организации были включены в единый государственный реестр юридических лиц до 31 мая 2023 года, а среднесписочная численность их работников не превышает 250 человек, то они признаются микропредприятиями и включаются в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Датой внесения в реестр МСП будет считаться 10 января 2023 года (вне зависимости от фактической даты).

Таким образом, как поясняли в парламенте, для компаний из четырех новых регионов упрощается получение статуса МСП, который дает доступ к мерам поддержки. Кроме того, согласно новому закону, небольшие организации с этих территорий смогут воспользоваться пониженным единым социальным налогом. Решение затронет порядка 900 тыс. малых и средних предприятий.