СМИ: easyJet убрал 1,7 тыс. рейсов на июль, август и сентябрь в лондонском Гатвике

Газета The Independent назвала одной из причин этого решения перевозчика ограничение воздушного пространства на фоне украинского конфликта

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Британский перевозчик easyJet убрал из полетного плана на июль, август и сентябрь 1,7 тыс. рейсов, которые должен был выполнить во втором по загруженности лондонском аэропорту Гатвик. Одной из причин стало ограничение воздушного пространства на фоне украинского конфликта, сообщила в понедельник газета The Independent.

"В настоящее время мы выполняем около 1800 рейсов и обслуживаем около 250 000 клиентов в день, и, как и все авиакомпании, мы постоянно пересматриваем расписание наших рейсов. Этим летом вся отрасль столкнулась со сложными условиями, поскольку воздушное пространство стало более ограниченным из-за войны на Украине, что привело к беспрецедентным задержкам, - заявил представитель компании. - Поэтому мы внесли некоторые упреждающие коррективы в нашу программу [полетов]. Клиенты, чьи рейсы затронуты, [своевременно] информируются, при этом 95% клиентов перебронированы на альтернативный рейс, им предоставляется возможность получить возмещение".

По информации издания, 95% путешественников смогли получить билеты на альтернативные рейсы easyJet, однако около 9 тыс. человек такой замены не получили. Выяснилось также, что у авиакомпании недостаточно пилотов для выполнения плана полетов на лето 2023 года.

При этом половина рейсов аэропорта Гатвик, который является самым загруженным в мире аэропортом с одной взлетно-посадочной полосой, осуществляется именно easyJet. В воскресенье компания отменила еще несколько десятков рейсов, в том числе в ключевые испанские курортные аэропорты Барселоны, Аликанте и Малаги.

Прошлым летом руководство крупнейшего лондонского аэропорта Хитроу объявило о серьезных ограничениях его работы из-за нехватки обслуживающего персонала. Тогда же национальный перевозчик British Airways, чей основной хаб расположен в Хитроу, сократил свою летнюю программу полетов и отменил свыше 10 тыс. рейсов.