10 июля, 10:21,
обновлено 10 июля, 10:27

Песков заявил, что ситуация в экономике России лучше, чем можно было спрогнозировать

По словам представителя Кремля, колебания курса рубля не угрожают финансовой стабильности России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Колебания курса рубля не угрожают финансовой стабильности РФ, ситуация в экономике даже лучше, чем можно было спрогнозировать. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя снижение курса российской валюты.

"Нет, в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны однозначно. Наоборот, ситуация лучше, чем можно было бы это спрогнозировать", - сказал представитель Кремля. "Что касается курса валюты - такое бывает, и это никоим образом не угрожает финансовой стабильности", - добавил Песков. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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