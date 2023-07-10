Песков: в Кремле не видят угроз финансовой стабильности РФ из-за снижения курса рубля

По словам пресс-секретаря президента РФ, "ситуация лучше, чем можно было бы это спрогнозировать"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Колебания курса рубля не угрожают финансовой стабильности РФ, ситуация в экономике даже лучше, чем можно было спрогнозировать. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя снижение курса российской валюты.

"Нет, в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны однозначно. Наоборот, ситуация лучше, чем можно было бы это спрогнозировать", - сказал представитель Кремля. "Что касается курса валюты - такое бывает, и это никоим образом не угрожает финансовой стабильности", - добавил Песков.