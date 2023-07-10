Мишустин на "Иннопроме" увидел белорусские промышленные разработки

Речь идет, в частности, о моделях самосвалов "Белаз"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин на международной промышленной выставке "Иннопром" увидел разработки, представленные в национальной экспозиции Белоруссии. Республика в 2023 году выступает партнером мероприятия.

Глава российского кабмина осмотрел площадку вместе со своими коллегами из Белоруссии и Казахстана - Романом Головченко и Алиханом Смаиловым. В частности, им показали модели самосвалов "Белаз" - эта компания является одним из крупнейших производителей такой техники и занимает порядка 30% мирового рынка. Среди экспонатов - грузовики, работающие на сжиженном природном газе, аккумуляторах или от нескольких источников, машина с интеллектуальной системой управления и другие образцы.

В том числе премьерам представили самосвал, разработанный совместно российскими и белорусскими инженерами. Как рассказали представители компании, планируется в этом году наладить производство 30 машин, а далее - расширять выпуск. При этом, отметили в "Белазе", для эффективной конкуренции с иностранными производителями отрасли требуется поддержка властей двух стран.

"Мы продумаем все механизмы. Сейчас в России будет приниматься целый ряд определенных решений, в том числе по утилю. Но это не касается такого рода транспорта - мы и про автомобили думали. Но, естественно, поддержка будет. Локализация самых важных элементов, связанных с машиностроением, с созданием серьезных технологических узлов и агрегатов, предполагает государственную поддержку", - заверил Мишустин.

Также свои разработки на выставке представил Минский тракторный завод, известный в том числе тракторами "Беларус". Он привез не только существующие модели, но и оригинальную фотозону: именно ей оказался гоночный автомобиль в фирменных цветах и с логитипом предприятия, который особенно заинтересовал премьеров. На стенде компании "Амкодор" главам правительств рассказали о строительстве в Башкирии завода по выпуску сельскохозяйственного оборудования. Предприятие удалось построить за 9 месяцев, сейчас идет пусконаладка. Представители "Амкодора" пригласили Мишустина и Головченко на открытие этого завода в августе.

Премьеры не обошли вниманием и легкую промышленность. На одном из таких стендов им показали одежду из полотна, которое не горит и не тлеет. Поставлять его планируется в том числе в компании, где важна такая защита. Также главам кабминов рассказали о тканях с защитными медицинскими свойствами - они содержат наночастицы серебра и помогают уберечь человека от бактериальных инфекций.