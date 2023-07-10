10 июля, 10:24,
обновлено 10 июля, 10:38

В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой

При попытке запуска показывается сообщение "Не получилось войти. Попробуйте снова"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мобильное приложение Райффайзенбанка работает со сбоями, убедился корреспондент ТАСС.

При попытке запустить приложение показывается сообщение "Не получилось войти. Попробуйте снова".

"В настоящий момент наблюдаются проблемы с авторизацией в приложении "Райффайзен онлайн" и "Райффайзен инвестиции". Мы уже работаем над решением", - сказали ТАСС в пресс-службе банка.

Банк Raiffeisen работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп.

В новость были внесены изменения (13:38 мск) - добавлен комментарий пресс-службы банка. 

Теги:
Россия
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