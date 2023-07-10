Чувашия на "Иннопроме" представила первый отечественный пневматический ткацкий станок

Серийное производство оборудования планируют начать в 2024 году

ТАСС, 10 июля. Опытный образец первого отечественного пневматического ткацкого станка представили в понедельник на выставке "Иннопром". Об этом написал глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

"Ткацкий станок, который мы обещали председателю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину в рамках его визита в Чувашскую Республику [в 2020 году], сделан, подготовлен опытный образец, который проходит заводские испытания, он представлен на выставке "Иннопром - 2023". Это первый отечественный пневматический ткацкий станок - результат трехлетних разработок по НИОКР", - отметил он.

Николаев уточнил, что серийное производство запланировано с 2024 года заводом "Текстильмаш". Глава Чувашии подчеркнул, что это единственный в России разработчик и производитель ткацких станков.

"Он основан на технологии прокладывания уточной нити с помощью струи воздуха - считается на сегодня самым востребованным типом станка для выработки бытовых легких тканей из-за его высокой производительности", - добавил Николаев.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В 2023 году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.