ХМАО намерен изучить опыт Чувашии в области управления энергосетевым хозяйством

Соглашение между регионами, подписанное на "Иннопроме", предусматривает также расширение деловых связей

ТАСС, 10 июля. Ханты-Мансийский автономный округ намерен перенять опыт Чувашии в области управления энергосетевым хозяйством. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации главы республики по итогам заключенного в понедельник между регионами соглашения на выставке "Иннопром".

"Мы обратили внимание на рекомендации Совета Федерации о Чувашии, особенно на возможность использования вашего опыта в управлении энергосетевым хозяйством и энергоэффективности. "Зеленый рейтинг" имеет для нас большое значение. Все это очень важно для нас, так как мы занимаем второе место в стране по производству электроэнергии", - приводятся в сообщении слова губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Натальи Комаровой.

Комарова добавила, что у Ханты-Мансийского автономного округа есть большая потребность в инвестициях и запуске высокотехнологичного оборудования. "Чувашская Республика занимает лидирующие позиции в различных областях, таких как развитие туризма и использование опыта в области электросетевого хозяйства и энергоэффективности. В свою очередь, мы также являемся лидерами в инвестиционном климате, качественных стандартах и цифровом развитии. Наша встреча сегодня показала, что обе стороны могут предложить множество полезных направлений для взаимного развития, включая экономику и промышленность", - процитировали Комарову в пресс-службе администрации главы республики.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что электротехнический кластер республики обеспечивает более 70% российского рынка, при этом не только России, но и стран СНГ. "Чувашский государственный университет, наш партнер, активно работает с точки зрения цифровизации с точки зрения управления, и они являются партнерами электротехнического кластера по подготовке кадров. Они имеют колоссальный опыт на всех этих направлениях", - приводятся слова Николаева в сообщении.

Глава республики добавил, что республика готова сформировать делегацию и приехать в Ханты-Мансийский автономный округ для подготовки совместных проектов. "Объединение сильных сторон каждого региона - это возможность выйти на новый уровень. Например, от Чувашии - это электротехнический кластер, его использование, цифровизации процессов энергообеспечения. Мы такие практики уже наработали и готовы делиться как самими подходами, так и необходимым оборудованием", - процитировали Николаева в пресс-службы главы администрации республики.

Соглашение предусматривает расширение деловых связей между хозяйствующими субъектами регионов, а также обмен опытом в разработке и реализации государственных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Планируется сотрудничество в области организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Документ также предполагает проведение совместных мероприятий в области сельского хозяйства, в здравоохранении, образовании и науке, молодежной политике и социальной поддержке, в сфере спорта и туризма.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В 2023 году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.