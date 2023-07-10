VK рассматривает возможность приобретения доли в банке "Точка"

При этом размер доли компания раскрыть отказалась

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. VK рассматривает предложение о приобретении доли в банке "Точка", однако размер доли компания раскрыть отказалась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе VK.

"Да, мы рассматриваем это предложение", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о рассмотрении предложения войти в капитал банка.

При этом в VK отказались сообщить долю, которую планируется приобрести.

О сделке

Банк "Траст" продал 90,01% финансовой компании "Точка" за 41,5 млрд рублей топ-менеджменту "Точки" и консорциуму инвесторов с участием "Интерроса" Владимира Потанина, сообщил "Интеррос". Компания "Интеррос" вошла в консорциум инвесторов, намеренных совместно с менеджментом экосистемы сервисов для предпринимателей "Точка" консолидировать 100% ее акций. По результатам завершившихся 10 июля торгов на 90,01% акций АО "Точка" инвесторы и менеджмент "Точки" приняли решение использовать право миноритария "Каталитик пипл" и приобрести основной пакет "Точки" у банка "Траст".

В консорциуме также рассматривают участие некоторых технологических компаний, в частности, VK.

Нынешняя команда "Точки", согласно информации "Интерроса", стоявшая у ее истоков, продолжит управлять бизнесом.