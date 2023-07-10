Мишустину на "Иннопроме" подарили книгу по геометрическому моделированию

Глава правительства назвал подарок очень ценным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину во время осмотра выставки "Иннопром" подарили книгу по геометрическому моделированию, глава правительства назвал подарок очень ценным.

В ходе осмотра выставки премьер пообщался с представителем ООО "С3Д Лабс", которое создало набор инструментов для разработчиков инженерного программного обеспечения, в том числе ключевой компонент - геометрическое ядро. Компания делает единственное в России и странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) коммерческое геометрическое ядро и одно из пяти ядер в мире, доступных для лицензирования.

Во время общения представитель стенда вручил Мишустину подарок. "У нас есть книга по геометрическому моделированию", - сказал собеседник премьера. В книге "Геометрическое моделирование" автор Николай Голованов оставил подпись для главы российского правительства: "С пожеланием успехов. От автора". "Спасибо! Реально, это очень ценно", - отреагировал Мишустин.

Глава правительства РФ прибыл на выставку "Иннопром" в понедельник. Вместе с Мишустиным в обходе выставки приняли участие премьеры Казахстана и Белоруссии Алихан Смаилов и Роман Головченко.