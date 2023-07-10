10 июля, 11:08,
обновлено 10 июля, 11:09
"Иннопром"

Мишустин отметил рост интереса к российской экономике вопреки санкциям

© ТАСС/ Ruptly

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Зарубежные партнеры остаются заинтересованы в сотрудничестве с Россией, несмотря на все попытки оппонентов отрезать ее от глобальных цепочек поставок и расчетов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".

"Мы видим, что интерес к российской экономике не только сохраняется, но и растет. Несмотря на все попытки оппонентов отрезать нас от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов", - сказал он. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия"Иннопром"
© Информационное агентство ТАСС
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