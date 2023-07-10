Мишустин отметил рост интереса к российской экономике вопреки санкциям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Зарубежные партнеры остаются заинтересованы в сотрудничестве с Россией, несмотря на все попытки оппонентов отрезать ее от глобальных цепочек поставок и расчетов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".

"Мы видим, что интерес к российской экономике не только сохраняется, но и растет. Несмотря на все попытки оппонентов отрезать нас от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов", - сказал он.