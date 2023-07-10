Глава Удмуртии попросил президента поддержать строительство туберкулезной больницы

Учреждение начали возводить в 2010 году, на затем работы приостановили из-за отсутствия финансирования

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать строительство туберкулезной больницы, которое ранее задерживалось из-за отсутствия финансирования, проблем с подрядчиком и других причин. Об этом Бречалов сообщил в понедельник во время рабочей встречи с президентом России в Москве.

"Мы практически все объекты выполняем вовремя и очень редко возвращаем деньги в федеральный бюджет. Но очень важный объект - туберкулезная больница. Здесь разные обстоятельства: и проектно-сметную документацию пришлось актуализировать, и подрядчики нас подвели - мы расторгали с ними [договор]. 67% готовность. Я очень прошу [нас] поддержать на 2023-2024 годы, чтобы завершить этот важный объект для нас", - сказал Бречалов.

Строительство лечебного корпуса туберкулезной больницы началось в 2010 году, но его приостановили из-за отсутствия финансирования. В 2019 году работы возобновили. Ранее сообщалось о планах завершить возведение двух новых корпусов и реконструкцию прачечной с котельной к сентябрю 2021 года. В начале 2022 года власти рассчитывали начать лечение первых пациентов в обновленном учреждении.

Также глава республики выразил надежду на поддержку проекта по улучшению материально-технической базы госпиталя ветеранов войн. Это позволит нарастить мощности лечебного учреждения. Бречалов отметил, что итоги работы представят в правительство России.

Кроме того, глава Удмуртии отметил, что ситуация с кадрами в здравоохранении остается напряженной. "Несмотря на то, что мы занимаем высокое в общефедеральном рейтинге место - 26, по ПФО - третье по укомплектованности [больниц медиками], тем не менее, мы считаем, что если даже одно обращение жителя есть о том, что он в разумные сроки не может записаться к врачу, то это говорит о том, что мы здесь не дорабатываем", - сказал Бречалов. При этом он отметил, что за последние два года в Удмуртии впервые за долгое время установился положительный баланс: в здравоохранение пришло больше специалистов, чем ушло.