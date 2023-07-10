Мишустин заявил, что Россия остается открытой для сотрудничества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Россия готова и далее развивать экономическое сотрудничество с другими странами, в том числе в сфере технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".

"Рад приветствовать на "Иннопроме" коллег из всех дружественных стран. Знаю, что здесь присутствуют компании из регионов Ближнего Востока, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии. Россия открыта для сотрудничества. Это неоднократно подчеркивал президент [России] Владимир Владимирович Путин. И мы готовы развивать партнерские отношения в сфере промышленности, технологий и инноваций", - заверил он.