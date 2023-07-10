"Алроса" провела несколько кадровых перестановок

На должность заместителя генерального директора по проектной деятельности назначили Игоря Соболева

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" провела плановые изменения в структуре управления компанией, создана должность директора по производству, которую занял Марат Айгистов и должность заместителя генерального директора по проектной деятельности, на которую начзначен Игорь Соболев, сообщила компания.

"Функция управления операционными процессами передается в ведение заместителя генерального директора - директора по производству (новая должность). <...> На эту должность назначен Марат Айгистов, который ранее являлся главным инженером "Алроса", - сообщила компания. Его задачей станет организация текущей деятельности структурных подразделений, занятых основным производством, с целью выполнения плановых заданий, а также курирование вопросов организации основного производства добывающих дочерних компаний.

Главным инженером компании назначен Дмитрий Ткаченко, который сосредоточится на безопасной организации производственных процессов и их оптимизации, вопросах эксплуатации гидротехнических сооружений, планирования развития активов.

В компании также создается должность заместителя генерального директора по проектной деятельности, на которую назначен Игорь Соболев, занимавший ранее должность первого заместителя генерального директора - исполнительного директора "Алросы". Среди прочего он будет курировать крупные стратегические проекты, включая строительство рудника "Мир-Глубокий".

Сергей Павленко, возглавлявший ранее Удачнинский ГОК, станет первым заместителем генерального директора - исполнительного директора "Алросы".

Исполняющим обязанности директора Удачнинского ГОКа временно назначен Дмитрий Касьянов, занимавший ранее должность главного инженера комбината.

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Якутия - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых работает компания, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций.