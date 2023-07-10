10 июля, 11:13,
обновлено 10 июля, 11:37
"Иннопром"

Мишустин потребовал добиваться независимости от импорта во всех ключевых отраслях

© ТАСС/ Ruptly

Премьер-министр отметил, что Россия больше не будет опираться на импортные разработки в промышленности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. России предстоит повышать устойчивость своих производств на фоне санкций, а для этого нужно добиваться технологического суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".

"Важная задача, которую предстоит решить в ближайшее время, - повышение устойчивости производственной сферы в новых условиях. Для этого нужно максимально снизить влияние неблагоприятной внешней конъюнктуры. А значит, необходимо достичь полноценного технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях", - сказал он.

Он подчеркнул, что российская промышленность уже не вернется к прежним моделям работы - с опорой на импорт иностранных технологий. "Возврата к прежним моделям работы - с опорой на импорт иностранных технологий - уже не будет", - сказал премьер. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия"Иннопром"
© Информационное агентство ТАСС
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