Мишустин потребовал добиваться независимости от импорта во всех ключевых отраслях

Премьер-министр отметил, что Россия больше не будет опираться на импортные разработки в промышленности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. России предстоит повышать устойчивость своих производств на фоне санкций, а для этого нужно добиваться технологического суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".

"Важная задача, которую предстоит решить в ближайшее время, - повышение устойчивости производственной сферы в новых условиях. Для этого нужно максимально снизить влияние неблагоприятной внешней конъюнктуры. А значит, необходимо достичь полноценного технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях", - сказал он.

Он подчеркнул, что российская промышленность уже не вернется к прежним моделям работы - с опорой на импорт иностранных технологий. "Возврата к прежним моделям работы - с опорой на импорт иностранных технологий - уже не будет", - сказал премьер.