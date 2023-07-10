Центробанк будет контролировать деятельность операторов по приему платежей

В частности, ЦБ будет вести реестр операторов по приему платежей и сможет обращаться в арбитражный суд с иском о ликвидации юрлица, если сведения о нем не внесены в такой реестр

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за деятельностью платежных агентов для повышения прозрачности рынка приема платежей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон наделяет Банк России полномочиями по регулированию, контролю и надзору за деятельностью операторов по приему платежей. Кроме того, Центробанк будет вести реестр операторов по приему платежей и сможет обращаться в арбитражный суд с иском о ликвидации юрлица, если сведения о нем не внесены в такой реестр. Сотрудники ЦБ при осуществлении надзора получат право беспрепятственного доступа в помещения операторов по приему платежей.

Кроме того, законом расширяются требования к юридическим лицам, осуществляющим деятельность по приему платежей физических лиц. В числе прочего документом предусматривается создание саморегулируемых организаций (СРО) в сфере финансового рынка, объединяющих операторов по приему платежей. Они будут помогать ЦБ контролировать деятельность платежных агентов.