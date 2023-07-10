10 июля, 11:15

В России с 1 октября вводится безналичный расчет с гражданами за сдачу металлолома

Изначально безналичный расчет за такие операции предлагалось ввести с 1 июля 2024 года, а до этого времени планировалось использовать лимиты, которые устанавливало бы правительство. После доработки соответствующего закона эти переходные положения были исключены

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который исключает возможность расчета наличными с гражданами за сдачу металлолома. Соответствующий документ опубликован.

"Законом вводится безналичная форма расчетов при приеме у физических лиц лома и отходов цветных и черных металлов. Срок вступления в силу закона - с 1 октября 2023 г. Закон позволит повысить прозрачность сферы обращения с ломом и отходами металлов, а также будет препятствовать легализации и незаконному обороту наличных денежных средств", - говорится в аннотации к закону, опубликованной на сайте Совфеда.

Закон был принят после доработки. Изначально безналичный расчет за такие операции предлагалось ввести с 1 июля 2024 года, а до этого времени планировалось использовать лимиты, которые устанавливало бы правительство РФ. После доработки эти переходные положения были исключены, а дата вступления закона в силу перенесена на 1 октября. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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