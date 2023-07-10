Матвиенко заявила, что товарооборот РФ и КНР может превысить $200 млрд по итогам 2023 года

Спикер Совета Федерации добавила, что в настоящее время больше 70% взаимных расчетов между странами проходит в национальных валютах двух государств

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Взаимный товарооборот между Китаем и Россией может превысить $200 млрд по итогам 2023 года, для этого есть основания. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

"В целом было отмечено [во время переговоров], что, несмотря на все сложности, незаконные ограничения, попытки сдерживать развитие наших стран, товарооборот устойчиво растет, даже темпами выше, чем ранее было. Есть все основания утверждать, что по итогам этого года мы перешагнем планку в $200 млрд взаимного товарооборота", - сказала Матвиенко журналистам.

Она добавила, что в настоящее время больше 70% взаимных расчетов между Россией и Китаем проходит в национальных валютах двух стран. "Абсолютно уверена, что у российско-китайской дружбы, российско-китайского сотрудничества не только хорошее настоящее, но и будет великое будущее", - подчеркнула Матвиенко.

Делегация российского парламента в настоящее время находится с визитом в Китае. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.