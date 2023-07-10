Мишустин: максимальную стойкость к санкциям должен иметь каждый сегмент промышленности РФ

По словам премьера, основными ориентирами для дальнейшей работы предприятий являются предельно глубокая локализация промышленных изделий, насыщение внутреннего спроса и увеличение экспорта продукции с добавленной стоимостью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Российский автопром, машиностроение и другие отрасли промышленности должны обладать максимальной стойкостью к санкциям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".

"Каждый сегмент промышленности, от автопрома до энергетического машиностроения, должен обладать максимальной стойкостью против санкций. Для этого во всех основных обрабатывающих отраслях нужно выйти на более высокий уровень конкурентоспособности", - сказал глава кабмина.

По его словам, основными ориентирами для дальнейшей работы предприятий являются предельно глубокая локализация промышленных изделий, насыщение внутреннего спроса и увеличение экспорта продукции с добавленной стоимостью.