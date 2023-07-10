Мишустин заявил, что нацпроект по беспилотникам запустят в ближайшее время

По словам премьера, гражданские беспилотные авиасистемы могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и сферы услуг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем заработает в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".

По его словам, гражданские беспилотные авиасистемы могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и сферы услуг. "Необходимо развивать их производство, включая компоненты, комплектующие изделия и агрегаты. В ближайшее время запустим соответствующий национальный проект", - сказал Мишустин.

В числе других первоочередных приоритетов в сфере транспорта премьер-министр назвал серийное производство электромобилей. "В прошлом году их массовый выпуск был налажен в Липецкой области. В этом году - в Москве. А в 2025-м планируется открытие площадки в Татарстане", - сказал глава кабмина.

Мишустин отметил также важность разработки собственных технологий для высокоскоростного железнодорожного сообщения, подчеркнув, что инновации в этой сфере "помогут вывести экономику страны на новый виток развития". По словам председателя правительства, уже идет системная работа по замене иностранных комплектующих на локомотивах. В частности, в Москве проходит обкатка российских электропоездов "Иволга" нового поколения, а в Свердловской области уже перешли к выпуску обновленной версии электропоезда "Ласточка" с полностью отечественными системами и агрегатами. "Это только начало. Оба этих проекта составят основу подвижного парка страны для пригородного сообщения", - подчеркнул Мишустин.