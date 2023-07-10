10 июля, 11:22,
обновлено 10 июля, 11:41
"Иннопром"

Кабмин РФ направит 2 млрд рублей на развитие программ обратного инжиниринга

© ТАСС/ Ruptly

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что это произойдет до конца июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Правительство России занимается поддержкой освоения критических технологий, стимулирует проведение научно-исследовательских работ и до конца этого месяца планирует направить дополнительные 2 млрд рублей на программы обратного инжиниринга. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".

"Мы уже адаптировали меры для освоения важнейших критических технологий, расширили поддержку проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, модернизировали инструмент специальных инвестконтрактов", - сказал глава кабмина. "До конца этого месяца направим дополнительные 2 млрд рублей на программы обратного инжиниринга", - добавил он.

При этом правительство, по словам премьера, ориентируется на потребности конкретных отраслей, расширяет доступ отечественных компаний к госзакупкам, повышает уровень авансирования, перестраивает нацпроект "Международная кооперация и экспорт", делая акцент на дружественные страны и развитие транспортно-логистических коридоров.

Помимо этого, совершенствуется страховая поддержка экспортеров, выходящих на новые рынки. "В следующем году рассчитываем вернуться на траекторию роста объемов несырьевого экспорта", - отметил Мишустин. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия"Иннопром"
© Информационное агентство ТАСС
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