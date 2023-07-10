10 июля, 11:23
"Иннопром"

Мишустин: производство двигателей в РФ в 2023 году должно превзойти советские рекорды

По словам премьера, Объединенная двигателестроительная корпорация планирует поставить потребителям свыше 2,5 тыс. агрегатов, в том числе для гражданской авиации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Россия в 2023 году, как ожидается, превзойдет советские показатели по производству двигателей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром", отметив, что перед отечественным двигателестроением поставлены масштабные задачи.

"В текущем году объемы производства силовых установок должны превзойти максимальные показатели советского периода истории", - сказал Мишустин.

По его словам, Объединенная двигателестроительная корпорация планирует поставить потребителям свыше 2,5 тыс. агрегатов, в том числе для гражданской авиации. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия"Иннопром"
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