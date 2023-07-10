10 июля, 11:28
"Иннопром"

Мишустин сообщил, что самолет "Байкал" получит сертификат в декабре

© ТАСС/ Ruptly

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Самолет "Байкал" к декабрю 2023 года получит сертификат, после этого будет проводиться его опытная эксплуатация, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".

"В декабре должен получить сертификат самолет "Байкал", который приходит на смену устаревшим Ан-2. После чего можно будет приступить к его опытной эксплуатации", - сказал глава кабмина.

"В дальнейшем на нем станет устанавливаться российский двигатель. Такая работа тоже ведется", - добавил он. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия"Иннопром"
© Информационное агентство ТАСС
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