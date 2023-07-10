Мишустин сообщил, что самолет "Байкал" получит сертификат в декабре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Самолет "Байкал" к декабрю 2023 года получит сертификат, после этого будет проводиться его опытная эксплуатация, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".

"В декабре должен получить сертификат самолет "Байкал", который приходит на смену устаревшим Ан-2. После чего можно будет приступить к его опытной эксплуатации", - сказал глава кабмина.

"В дальнейшем на нем станет устанавливаться российский двигатель. Такая работа тоже ведется", - добавил он.