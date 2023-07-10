10 июля, 12:34
"Иннопром"

Эксперт: кибератаки на промышленную инфраструктуру РФ обретают идеологическую мотивацию

Руководитель группы по сопровождению проектов защиты промышленных инфраструктур "Лаборатории Касперского" Андрей Бондюгин отметил, что важное влияние на ландшафт угроз сегодня оказывает цифровизация отраслей экономики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Кибератаки на российскую промышленную инфраструктуру становятся все более идеологически мотивированными. Об этом в ходе выставки "Иннопром-2023" сообщил руководитель группы по сопровождению проектов защиты промышленных инфраструктур "Лаборатории Касперского" Андрей Бондюгин.

"Важно отметить, что на фоне снижения межгосударственного сотрудничества мы видим деградацию коммуникации в области информационной безопасности, и это играет на руку злоумышленникам. Атаки все больше становится идеологически мотивированными", - сказал Бондюгин.

Он отметил, что важное влияние на ландшафт угроз сегодня оказывает цифровизация отраслей экономики. "По данным наших аналитиков, уровень угроз в отношении систем промышленной автоматизации, связанных сетью Интернет и сетями общего доступа, в этом году вырос до 50% к прошлому году. Это результат цифровизации, того, что промышленные сети подключаются к сетям общего доступа и облакам", - добавил он.

По словам представителя "Лаборатории Касперского", угрозы с каждым годом становятся все сложнее и сложнее, и проблема не в усложнении техник и тактик, которые используют злоумышленники, а речь об увеличении ущерба от этих кибератак. Ситуация усугубляется тем, что на уровне общей стагнации мировой экономики, уровень инвестиций в информационную безопасность как минимум активно не растет. "К этому добавляется дефицит кадров и ресурсов. <...> Это все приводит к тому, что бюджеты компаний замыкаются на решении одного поставщика, они хотят максимально удешевить и выбирают партнера, который занимается поставкой решений для одного конкретного клиента", - отметил он. 

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