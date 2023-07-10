Компания из Белоруссии построит в Мытищах сервисный центр запасных частей для спецтехники

Площадь объекта составит 14,3 тыс. кв. м

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Оптово-распределительный центр запасных частей для спецтехники построит машиностроительный холдинг ОАО "Амкодор" из Белоруссии в городском округе Мытищи, соответствующее соглашение заключено на полях промышленной выставки "Иннопром". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Подмосковье заключило соглашение о создании в регионе оптово-распределительного сервисного центра запасных частей для дорожно-строительной и коммунальной техники. Проект реализовывает белорусский ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" - многопрофильный машиностроительный холдинг, который инвестирует в проект до 300 млн рублей, создав порядка 30 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Поясняется, что подписание соглашения прошло в рамках промышленной выставки "Иннопром". Со стороны Московской области подпись в документе поставила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, соглашение со стороны холдинга подписал председатель совета директоров ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга"Александр Шакутин.

"Новый центр площадью 14,3 тыс. кв. м будет создан на территории городского округа Мытищи. Холдинг "Амкодор", реализующий проект, проверенный партнер Подмосковья. Более 80 единиц техники, изготовленной на его предприятиях, используются для содержания объектов благоустройства в нашем регионе", - привели в тексте слова Зиновьевой.