ТПП просит изменить требования к оборудованию складов временного хранения

По мнению вице-президента палаты Вадима Чубарова, введение законопроектом дополнительных требований к таким помещениям повлечет существенные неоправданные затраты бизнеса на их оснащение

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила скорректировать новые таможенные требования к оборудованию складов временного хранения закрытого типа, поскольку видит риски остановки производств. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

"Палата совместно с объединяемыми ею участниками внешнеэкономической деятельности направила свои предложения по поправкам в законопроект ко второму чтению в профильный комитет Госдумы", - сказал Катырин.

Законопроект, который вносит изменения в закон о таможенном регулировании, рассматривается в Госдуме. Он предусматривает дополнительные требования к оснащению и оборудованию складов временного хранения.

Как пояснил ТАСС вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров, палата предлагает сократить требования к оснащению и оборудованию складов временного хранения закрытого типа, созданных производственными предприятиями для размещения оборудования и сырья для их собственных нужд. В частности, исключить требования о необходимой площади складов, наличии контрольно-пропускных пунктов, освещения, наличии систем считывания регистрационного номера транспортного средства.

По мнению Чубарова, введение законопроектом дополнительных требований к таким складам повлечет "существенные неоправданные затраты бизнеса на их оснащение и оборудование". "Содержать такие склады производственным компаниям будет нецелесообразно, что, в свою очередь, приведет к сбою производственного процесса или остановке производства", - обосновал предложение вице-президент палаты.