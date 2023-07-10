10 июля, 12:07

Работу коллекторов в новых регионах РФ запретили до 2026 года

Новые нормы коснутся возникших до 30 сентября 2022 года денежных обязательств граждан, постоянно проживающих на территории новых регионов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий до 1 января 2026 года деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц микрофинансовым организациям на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он был подготовлен для реализации положений федеральных конституционных законов о принятии в состав России четырех новых регионов, согласно которым до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого должны быть урегулированы вопросы интеграции новых субъектов РФ в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы, в систему органов государственной власти.

Новые нормы коснутся возникших до 30 сентября 2022 года денежных обязательств граждан, постоянно проживающих на территории новых регионов РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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