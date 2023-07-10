В России социальные выплаты будут начислять с помощью цифровой платформы

В соответствующей системе будут регистрироваться решения об отнесении граждан к категориям, имеющим право на социальную защиту

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании государственной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" (ГИС "ЕЦП"). Соответствующий документ опубликован.

Платформа автоматизирует обеспечение россиян пенсией и другими выплатами, а также мерами социальной защиты в целом. Это коснется и реабилитации, медико-социальной экспертизы.

Кроме того, в системе будут регистрироваться решения об отнесении граждан к категориям, имеющим право на социальную защиту: это пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, многодетные семьи, ветераны, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны труда.

Также в ней будут содержаться сведения о бывших несовершеннолетних узниках концлагерей, гетто, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, детях-сиротах, инвалидах.

Взаимодействие с гражданами будет идти через портал "Госуслуги".