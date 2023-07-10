Предприятие в Астрахани намерено экспортировать 100 тыс. тонн муки в год на Ближний Восток

АО "Глэра" запустило в работу мощности обанкротившегося в 2020 году комбината хлебопродуктов

АСТРАХАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. АО "Глэра", запустившее в работу мощности астраханского комбината хлебопродуктов, признанного банкротом в 2020 году, впервые планирует экспортировать до 100 тыс. тонн муки в год в регионы Ближнего Востока. Об этом сообщил ТАСС в понедельник министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский.

"В Астрахани АО "Глэра" запустило в работу простаивавшие мощности ОАО "Комбинат хлебопродуктов", признанного банкротом в 2020 году. На предприятии уже трудятся 120 астраханцев, штат планируется увеличить до 200 сотрудников. Налажен выпуск хлебопекарной муки высшего сорта и отрубей, планируется к подписанию большой экспортный контракт на поставку порядка 100 тыс. тонн муки в год в регионы Ближнего Востока", - сообщил Волынский.

Он добавил, что комбинат, признанный ранее банкротом, снова действует, производству окажут господдержку.

"Сейчас сюда вернулись сотрудники, которые работали здесь многие годы и имеют необходимую квалификацию. Оборудование, установленное ранее, модернизируется. Мы будем оказывать содействие развитию этого производства", - пояснил Волынский.

Как уточнил ТАСС технический директор АО "Глэра" Андрей Полянчиков, заключение крупного экспортного контракта с регионами Ближнего Востока планируется до конца года. Сейчас комбинат перерабатывает около 160 тонн зерна в сутки, имеет собственную аттестованную лабораторию для контроля качества продукции. На его территории функционирует элеватор для хранения, подготовки и первичной переработки зерна емкостью 20 тыс. тонн, зерносклады для напольного хранения зерна, мельница сортового помола, обеспечивавшая выработку пшеничной хлебопекарной муку и отрубей.

"Перерабатывающую мощность астраханской площадки в текущем году планируется увеличить до 400 тонн в сутки, так как предприятие изготавливает продукцию, которая по своим характеристикам превышает требования ГОСТа, она очень ценится за рубежом за качество и аромат", - добавил Полянчиков.

По прогнозам астраханских властей, реализация проектов по субсидированию, заемному финансированию и грантовой поддержке предприятий региона на техническое перевооружение производственных мощностей позволит привлечь в бюджеты всех уровней до 150 млн рублей налогов и создаст порядка 80 новых рабочих мест. Господдержка направлена на стимулирование процессов обновления производственных фондов, расширение ассортимента производителей продукции и создание новых производств.