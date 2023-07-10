Собянин представил Мишустину разработки столичных предприятий на "Иннопроме"

Мэр презентовал экзоскелет, предназначенный для реабилитации пациентов с локомоторными нарушениями нижних конечностей, первый в мире гражданский беспилотный вертолет на водородном двигателе, а также октакоптер с водородными топливными элементами

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин представил инновационные промышленные разработки на стенде правительства Москвы федеральному правительству во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Мэр презентовал разработки московских промышленников - экзоскелет, предназначенный для реабилитации пациентов с локомоторными нарушениями нижних конечностей, первый в мире гражданский беспилотный вертолет на водородном двигателе, а также октакоптер с водородными топливными элементами.

"Беспилотник - вертолет на водородном двигателе. Двигатель практически сегодня весь наш, проводим испытания. Вообще, такого типа беспилотники на аккумуляторах, они в промышленной серии заводятся, а для работы - пока экспериментально", - сказал Собянин.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.