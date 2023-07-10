ПСБ завершил присоединение Центрального республиканского банка ДНР

В рамках интеграции провели масштабную работу по объединению клиентских баз, перестройке бизнес-процессов и централизации банковской инфраструктуры

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. ПСБ завершил процесс интеграции Центрального республиканского банка Донецкой Народной Республики (ЦРБ ДНР) - все права и обязательства по обслуживанию клиентов в полном объеме перешли к ПСБ, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"С 10 июля все права и обязательства по обслуживанию клиентов ЦРБ ДНР в полном объеме перешли к ПСБ. В рамках интеграции проведена масштабная работа по объединению клиентских баз, перестройке бизнес-процессов и централизации банковской инфраструктуры. В результате присоединения отделения ЦРБ ДНР становятся офисами ПСБ", - следует из сообщения.

Как отмечает ПСБ, совокупная клиентская база банка, объединяющая физические и юридические лица, после присоединения ЦРБ ДНР превысила в республике 1,3 млн клиентов. Все действующие карты клиентов ЦРБ, а также счета и остатки на них перешли к ПСБ автоматически, все денежные поступления продолжают поступать в обычном режиме. "ПСБ обеспечил бесшовный переход клиентов ЦРБ ДНР, благодаря чему им не требовалось посещать банковские офисы и переоформлять финансовые продукты. В частности, все действующие карты - зарплатные, пенсионные, социальные, - а также счета и остатки на них перешли в ПСБ автоматически. Все денежные зачисления после присоединения продолжают поступать на действующие карты в обычном режиме", - подчеркнули в банке.

В ПСБ также добавили, что банкоматная сеть ПСБ теперь доступна держателям карт ЦРБ ДНР на всей территории России, в ДНР она насчитывает более 600 устройств.

Ранее в ноябре президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому, государственные банки, выполняющие функции регулятора в ДНР и ЛНР, должны быть преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы банку ПСБ.