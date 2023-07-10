Мишустин отметил хороший запас прочности отечественной промышленности

По словам премьер-министра РФ, отмечается существенный прогресс и во многих других ключевых сферах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Российские промышленные предприятия обладают хорошим запасом прочности и высокими способностями к адаптации, во многих ключевых сферах отмечается существенный прогресс, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".

"Отмечается существенный прогресс и во многих других ключевых сферах. Все это говорит о том, что отечественные предприятия обладают хорошим запасом прочности и высокими способностями к адаптации", - сказал глава кабмина.

Он обратил внимание на то, что в 2023 году на Нижнекамскую ТЭЦ будет поставлена первая отечественная серийная газовая турбина большой мощности, а в 2025 году "сойдут с конвейера литий-ионные батареи с первой в стране гигафабрики по выпуску накопителей энергии".

"За два года рассчитываем увеличить примерно на треть производство российской продукции мало- и среднетоннажной химии", - добавил Мишустин.