ФРП в 2023 году может получить 25 млрд рублей из взносов от продажи иностранцами активов

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что в этом году доступный объем по предоставленным займам составит минимум 75 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) в 2023 году может быть докапитализирован на сумму до 25 млрд рублей за счет взносов в бюджет от продажи иностранцами активов в РФ. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на главной стратегической сессии "Иннопрома" "Устойчивое производство. Стратегии обновления".

"Поэтому можно говорить о том, что мы этап адаптации прошли, сегодня находимся <...> в части реализации этапа развития. Те инструменты поддержки, о которых говорил сегодня председатель правительства - это комплексная инвестплатформа, развитие ФРП. В прошлом году это рекордный объем был по предоставленным займам [из ФРП] - 140 млрд рублей. В этом году доступный объем - минимум 75 млрд рублей. Возможно, за счет поступления в бюджет взносов от продажи иностранных активов это будет до 100 млрд рублей", - сказал Мантуров.

Ранее Мантуров предложил компенсировать затраты на восстановление российских предприятий, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ, из взносов в бюджет при продаже активов иностранцами в РФ.

О взносах

Как отмечалось в перечне поручений президента РФ по итогам заседания президиума Госсовета в июне, добровольные взносы в бюджет при продаже активов иностранцами в России будут направляться на НИОКР и докапитализацию ФРП для реализации инвестиционных проектов.

В апреле 2023 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что в России может быть введен налог в 10% на сумму сделки по продаже бизнеса в РФ для иностранных компаний. Ранее сообщалось, что выход из российских активов обойдется компаниям из недружественных стран в 5% или более 10% от рыночной стоимости.