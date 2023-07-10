Рослесхоз с 25 июля ужесточит правила перевозки древесины

Она станет возможно в случае положительного баланса древесины в местах учета

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Оформление электронных сопроводительных документов в инфосистеме ЛесЕГАИС на вывоз древесины из мест переработки и складирования с 25 июля будет возможно только при положительном балансе древесины в местах учета. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

"Внедрение нового функционала в ЛесЕГАИС - совершенствование балансовой модели контроля за оборотом древесины. Теперь не получится вывезти со склада больше указанного в документах объема древесины. До внедрения нового функционала у лесопользователей есть время провести инвентаризацию и навести порядок на объектах учета. Необходимо вести качественный учет древесины. Модернизация системы проводится планомерно для того, чтобы недобросовестные лесопользователи не могли вывозить древесину и пиломатериалы нелегально", - сообщил замглавы Рослесхоза Вячеслав Спиренков, чьи слова приводятся в сообщении.

В будущем в местах складирования и лесопереработки, где баланс отрицательный, создать документ для перевозки будет невозможно - система начнет блокировать сопроводительную накладную. В настоящее время ЛесЕГАИС рассчитывает баланс древесины в местах учета и только информирует лесопользователей и надзорные органы об отрицательных остатках.