Власти Москвы сообщили об отсутствии ажиотажа на лук в магазинах города

В столичном департаменте торговли заявили, что средняя стоимость 1 кг лука составляет 69,20 руб

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Повышения спроса на лук в московских магазинах в последние месяцы не наблюдается, средняя цена за 1 кг составляет менее 70 рублей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента торговли.

Ранее РБК сообщило, что цена 1 кг лука в России впервые превысила 70 рублей на полках магазинов. Причиной "лукового кризиса" эксперты называют потерю урожая в странах Центральной и Средней Азии.

"Средняя стоимость 1 кг лука в московских магазинах составляет 69,20 руб. В магазинах торговых сетей реализуется лук в минимальном ценовом диапазоне - по 59,90 руб. за кг. <...> Повышение спроса на лук в магазинах столицы в апреле, мае, июне не наблюдается", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что лук на столичные прилавки привозят из российских регионов, таких как Краснодарский край, Республика Крым, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Воронежская области. Импортный лук поставляется из Египта, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии.

"В конце весны и начале лета лук, как и другие овощи, сезонно дорожает из-за того, что запасы отечественной продукции подходят к концу, и на рынок поступает импортная продукция. Но отметку в 70 руб. за 1 кг цены на лук перешагнули впервые за всю историю наблюдения Росстата как минимум с 2000 года, следует из проанализированных РБК данных статистического ведомства", - значится в Telegram-канале издания.