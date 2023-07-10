10 июля, 13:04

В России ввели штрафы для нелегально работающих на рынках иностранцев

Согласно закону, их размер составит от 3 тыс. до 4 тыс. рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штраф для иностранцев, работающих на розничных рынках без разрешения на работу или патента. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и дополняет его положениями, согласно которым для иностранцев и лиц без гражданства, привлекаемых к трудовой деятельности на рынках с нарушением установленных правил, вводится штраф в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей (в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях до 5 тыс. рублей).

Эта норма введена в дополнение к применившимся ранее за такие нарушения санкциям в отношении должностных лиц (штраф от 45 тыс. до 50 тыс. рублей), а также индивидуальных предпринимателей без образования юрлица и юридических лиц (штраф до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).

Закон вступает в силу спустя 10 дней после официального опубликования. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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