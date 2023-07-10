Минпромторг анонсировал поддержку отрасли БПЛА через льготный лизинг

Директор департамента стратегического развития и корпоративной политики ведомства Алексей Матушанский отметил, что ставка при этом может составить от 3,5 до 7,5% годовых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Отрасль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будет поддерживаться через льготный лизинг, где ставка может быть от 3,5 до 7,5% годовых. Об этом сообщил директор департамента стратегического развития и корпоративной политики министерства промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский на сессии международной промышленной выставки "Иннопром-2023".

"Отрасль БПЛА будет поддерживаться через льготный лизинг, где ставка может быть от 3,5 до 7,5% годовых", - сказал он.

Также представитель Минпромторга отметил возможность применения механизма субсидирования для эксплуатантов рынка БПЛА. "Этот вопрос прорабатывался не только внутри Минпромторга, но и с Минтрансом", - добавил Матушанский.

Участники сессии обсудили вопросы координации участников рынка БПЛА, управление спросом через типизацию услуг, комплексный экономический эффект в регионах от внедрения БПЛА, а также совершенствование законодательной и регуляторной базы. Представители финансовых организаций обсудили модели поддержки рынка БПЛА, научное сообщество представило перспективные концепции развития отрасли.

В июне генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) Евгений Дитрих говорил, что ГТЛК готова предложить регионам широкий спектр услуг от непосредственно поставки беспилотников в лизинг до определения наиболее коммерчески эффективных сценариев применения беспилотных авиационных систем и содействия в установке экспериментально-правовых режимов.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.