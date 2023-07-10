Лукашенко заявил, что Белоруссии не выгодно занижать курс "вражеского" доллара

Президент республики объяснил это экспортными поставками и необходимостью задействования золотовалютных резервов

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Занижение курса доллара к белорусскому рублю не выгодно Минску из-за экспортных поставок и необходимости задействования золотовалютных резервов, хотя эта валюта для страны является "вражеской". Об этом в ходе посещения предприятия "Могилевлифтмаш" заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Вчера был доллар 2,5 [белорусского рубля], сегодня 3 с небольшим. Конечно, мы можем и полтора рубля сделать доллар, но кому это будет выгодно? Вам будет крайне невыгодно, потому что вы работаете на экспорт. Поэтому тут должен быть баланс. Ну и потом, чтобы удерживать курс, надо тратить золотовалютные резервы, а мало ли что будет. Поэтому все сводится к тому - как будем работать, так и будем жить", - приводит слова Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".

Президента спросили, не произойдет ли в стране в ближайшее время ускорение темпов роста стоимости коммунальных услуг для населения из-за принятого недавно решения привязать максимально возможное увеличение к базовой величине - показателю, используемому для расчета пошлин, штрафов и других выплат. До июня максимальное увеличение было ограничено $5, в настоящее время его размер составляет половину базовой величины или 18,5 белорусского рубля, что по курсу Национального банка составляет около $6. Лукашенко заявил, что увеличение стоимости услуг ЖКХ должно компенсироваться увеличением заработной платы. "То, что мы должны это компенсировать в зарплату людям, это точно. Нам надо обязательно потихоньку двигать зарплату. Будем стараться идти, повышая зарплату", - сказал белорусский президент.

При этом он обратил внимание на то, что стоимость некоторых услуг ЖКХ население оплачивает не полностью. В частности, оплата теплоснабжения составляет 20%-30% от фактических затрат. "Живем, как работаем. Живем неплохо, по сравнению с тем, что вокруг происходит. Имейте в виду, я очень отслеживаю тарифы, цены. Поэтому не переживайте, если будет тяжело - плечо подставим", - заверил Лукашенко белорусов.

Президент пояснил причину отказа от привязки расчета стоимости услуг ЖКХ в долларах. "Доллар для нас - вражеская валюта. Вот они [западные компании] ушли, расчеты в долларах перекрыли нам, поэтому мы переходим на юани, российские рубли. Нас это устраивает", - сказал Лукашенко.