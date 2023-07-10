Danone переименует международный бренд "Активиа" в России

Новое название бренда на российском рынке станет "Актибио"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Французская компания Danone локализует свой международный бренд "Активиа" на российском рынке под новым названием "Актибио", что позволит компании возобновить инвестирование, а также поспособствует дальнейшему развитию продукции в России, сообщила компания.

"Компания Danone в России приняла решение о локализации международного бренда "Активиа" под новым названием "Актибио" на российском рынке. Изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки. Локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории, что окажет существенное влияние на развитие всей категории современных молочных продуктов в России", - говорится в сообщении компании.

Danone уточняет, что продукция под брендом "Актибио" будет производиться по тем же стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками и на тех же производственных мощностях.

7 апреля газета "Известия" со ссылкой на источники сообщала о том, что Danone планирует отказаться от международных брендов в РФ. По данным издания, речь идет о таких именах, как Activia, Alpro, Actimel и Danone.

14 октября Danone объявила о решении инициировать процесс передачи фактического контроля своего бизнеса по молочной и растительной продукции в России. Компания отмечала, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местных бизнес-процессов, а также для своих сотрудников, потребителей и партнеров.

Тогда же в Минсельхозе сообщали о том, что заводы Danone в России продолжают деятельность в обычном режиме.