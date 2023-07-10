Сийярто анонсировал подписание контракта с Азербайджаном на хранение газа

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что Евросоюз до сих пор не оказал поддержки странам Центральной и Юго-Восточной Европы для расширения трубопроводной инфраструктуры в целях поставок газа из Баку

БУДАПЕШТ, 10 июля. /ТАСС/. Венгрия заключила с Азербайджаном все необходимые договоренности о поставках газа и вскоре подпишет также контракт на хранение топлива. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Баку с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.

Глава МИД отметил, что Евросоюз до сих пор не оказал поддержки странам Центральной и Юго-Восточной Европы для расширения трубопроводной инфраструктуры в целях поставок газа из Азербайджана. "Мы не ждем ЕС: мы заключили все необходимые соглашения с нашими азербайджанскими друзьями, которые начнут поставлять газ в Венгрию уже в этом году - на первом этапе в объеме 100 млн куб. м до конца года. Мы даже близки к подписанию контракта на хранение 50 млн куб. м газа", - написал Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он также опубликовал фотографии встречи с Шахбазовым.

"Европа продолжает сталкиваться с серьезным кризисом энергоснабжения. Из-за серии ошибочных решений в Брюсселе цены взлетели до небес, и во многих случаях безопасность поставок была поставлена под угрозу. Мы делаем все возможное, чтобы получать как можно больше природного газа из как можно большего числа источников, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения нашей страны", - заявил венгерский министр.

Он отметил, что "Азербайджан является одним из наиболее очевидных источников для диверсификации, но система газопроводов в Юго-Восточной Европе пока не позволяет осуществлять поставки в больших объемах". По словам Сийярто, Венгрия и другие страны обращались к руководству ЕС за финансовой поддержкой, чтобы решить эту проблему, но "брюссельские бюрократы и ухом не ведут".

Планы на будущее

Венгерская энергетическая компания MVM CEEnergy и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) 2 июня подписали в Баку соглашение, в соответствии с которым в Венгрию до конца года будет поставлено 100 млн куб. м азербайджанского газа. Ожидается, что в дальнейшем объемы поставок возрастут до 1-2 млрд куб. м в год.

Поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце 2020 года по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК). Они рассчитаны на 25 лет, а их объем должен составлять более 10 млрд куб. м, из которых 8 млрд приходится на долю Италии, по 1 млрд - на долю Греции и Болгарии. В соответствии с договоренностью между Азербайджаном и ЕС поставки газа в Европу в ближайшие пять лет будут увеличены до 20 млрд куб. м в год.

ЮГК, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов. Главным источником сырья для него считается месторождение Шах-Дениз с запасами 1,2 трлн куб. м газа.

Пока основным поставщиком газа в Венгрию остается Россия. В сентябре 2021 года MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа в Венгрию по южному маршруту - по "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в Венгрию поступило 4,8 млрд куб. м газа.