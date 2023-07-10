В концерне OMV заявили, что Россия перестала быть ключевым регионом деятельности

В компании приняли решение отказаться от дальнейших инвестиций в РФ

ВЕНА, 10 июля. /ТАСС/. Австрийский нефтегазовый концерн OMV заявил в понедельник, что Россия перестала быть ключевым регионом деятельности компании.

"Россия больше не является основным регионом деятельности OMV, и мы приняли решение отказаться от дальнейших инвестиций в Россию. Кроме того, еще в марте 2022 года мы прекратили закупки российской нефти для нефтеперерабатывающих заводов OMV в обозримом будущем", - сообщила компания в Twitter.

Глава концерна Альфред Штерн ранее заявил, что компания продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту, так как этот вид топлива не под санкциями.

В июне 2018 года было подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. Ранее контракт действовал до 2028 года.

Доля газа из РФ в импорте Австрии составила в апреле 64%. Министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер неоднократно заявляла, что республика должна преодолеть зависимость от российского газа, так как Москву нельзя считать надежным поставщиком.