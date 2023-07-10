Россия и Белоруссия подписали соглашение о совместном производстве многоцелевого самолета

В Госкомвоенпроме республики проинформировали о том, что руководителями российского АО "Уральский завод гражданской авиации" и белорусского ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" утвердили план мероприятий по реализации этого проекта

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Представители Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром) Белоруссии и Минпромторга РФ в рамках проходящей в Екатеринбурге выставки "Иннопром-2023" подписали межведомственную программу, предусматривающую совместную разработку и организацию на белорусской территории серийного производства двхмоторного многоцелевого самолета. Об этом сообщил Госкомвоенпром.

"В рамках работы международной промышленной выставки "Иннопром" председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрием Пантусом и заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Олегом Бочаровым подписана комплексная межведомственная программа по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в области авиастроения. Достигнуты принципиальные договоренности о совместной разработке и организации в Республике Беларусь серийного производства двухмоторного 19-местного самолета", - говорится в сообщении.

В Госкомвоенпроме проинформировали о том, что руководителями российского АО "Уральский завод гражданской авиации" и белорусского ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" подписан план мероприятий по реализации проекта.

Ранее в ходе выступления на открытии "Иннопрома" премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что реализация проекта по производству двухмоторного легкого многоцелевого самолета ознаменует "переход Республики Беларусь в клуб стран-авиапроизводителей".