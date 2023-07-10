CNN: Rheinmetall запустит завод по производству танков на Украине в ближайшие 3 месяца

Глава компании Армин Паппергер сообщил, что предприятие будет обучать украинских военных техническому обслуживанию танков и другой бронетехники, произведенной на нем

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Немецкий концерн Rheinmetall, крупнейший в ФРГ производитель вооружений, в течение ближайших 12 недель откроет на Украине завод по производству танков и другой боевой техники. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN со ссылкой на интервью главы компании Армина Паппергера.

По его словам, Rheinmetall будет производить на предприятии вооружения совместно с украинской государственной компанией "Укроборонпром". Паппергер также сообщил, что компания будет обучать украинских военных техническому обслуживанию танков и другой бронетехники, произведенной на новом заводе. "Украинцы должны помогать себе сами - невозможно, чтобы им приходилось в ближайшие 10-20 лет постоянно ждать помощи от Европы или Америки", - приводит его слова CNN.

В марте сообщалось, что Rheinmetall ведет переговоры с Киевом о строительстве на территории Украины завода, который сможет выпускать до 400 новейших танков Panther в год. Как заявил Паппергер в опубликованном 10 июня интервью, производство танков Panther на заводе на Украине может начаться "через 15-20 месяцев".